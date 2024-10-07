المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق برنامجا تدريبيا للعاملين بمحافظة القاهرة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر لجنة التدريب وبناء القدرات، دورة تدريبية حول "أساسيات حقوق الإنسان" استهدفت العاملين بمحافظة القاهرة في إطار سلسلة الدورات التي من المقرر أن تقام مع المحافظة خلال الفترة القادمة في إطار التعاون بين المجلس والمحافظة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

افتتح الدورة التدريبية السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس وعصام شيحة عضو المجلس وأمين لجنة التدريب والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس.

في بداية الدورة التدريبية رحب فايد بالحضور، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات الرسمية المختلفة في تعزيز حقوق الإنسان لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المختلفة ينعكس بشكل إيجابي وعملي على أعمالهم وتعاملتهم اليومية بهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

فيما أكد عصام شيحة، اهتمام المجلس من خلال وحدة التدريب بالعمل على بناء ودعم القدرات للعاملين في الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وأن المجلس يتواصل مع كل هيئات الدولة كجهات مسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع وتقديم الدعم لهم لتطوير عمل وحدات حقوق الإنسان لديهم وبناء كوادر قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق أوسع وأشمل

وشمل البرنامج التدريبي عددا من المحاور التي قام بالتدريب عليها كل من أعضاء المجلس عصام شيحة، وإسماعيل عبد الرحمن، ومن أعضاء الفريق التدريبي بالمجلس أمجد فتحي، وإسلام ريحان، وأحمد عبد الجيد، ونبيل شلبي، وعلا نجاح، شملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان"الرؤية والاختصاصات وآليات العمل" وماهية حقوق الإنسان، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر الدولية، ومنهجية إعداد التقارير.

واختتم البرنامج التدريبي السفير فهمي فايد والدكتور إسماعيل عبد الرحمن بمشاركة الدكتورة أميرة الخميسي وكيل أول الوزارة ومدير المكتب الفني بمحافظة القاهرة، التي أكدت أهمية هذا التعاون البناء الذي يصب في مصلحة نشر ثقافة حقوق الإنسان وأن المحافظة حريصة على هذا التعاون طبقا لتوجيهات المحافظ الدكتور إبراهيم صابر.

فيما أشاد المشاركون بالدورة التدريبية على دور المجلس وجهوده في إعداد وتنظيم مثل هذه الدورات التي من شأنها توسيع الآفاق لمزيد من بناء القدرات وزيادة المعارف التي سوف تساهم في نشر وتعزيز ثقافة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.