حديقة الزهرية تستقبل زوارها من المواطنين على مدار اليوم

تشهد حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك، إقبالا كبيرا من المواطنين، من سكان المنطقة، والمناطق المجاورة لها، من محافظتي القاهرة والجيزة على مدار اليوم.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، إن الحديقة شهدت أمس الأحد تزامنا مع اجازة ذكرى ٦ اكتوبر، واليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين، بغرض التنزه، والاستمتاع بالأجواء النباتية، والخضراء، والزهور.

وتتبع الحديقة معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.

أوضح البيان أن الحديقة تقع على مساحة تزيد على ٨ فدان، وتم إنشاءها في أواخر القرن التاسع عشر، وتضم مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة والعمرة، والصوب الزحاجية، كما تعد متنفسا لأبناء وأهالي منطقة الزمالك والمناطق المجاورة لها، ويبلغ سعر تذكرة الدخول ١٠ جنيهات فقط، حيث تفتح أبوابها من الساعه الثامنة صباحا، وحتى نهاية اليوم.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، قد نفت أنباء حول إغلاق الحديقة، لافتة إلى أنها تفتح أبوابها أمام الجمهور من الزائرين على مدار اليوم.