بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة وجهاز ميكالي

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتهاء علاقته بالاتحاد، مشيرا إلى أنه ابتعد عن منتخب الشباب.

وقال بركات في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "انتظرنا موافقة وزارة الشباب والرياضة من أجل تجديد عقد ميكالي، رغم الرغبة المشتركة في بقائه".

وأضاف: "تعاقدنا مع ميكالي لمدة 4 سنوات قادمة حتى يعمل مع الجيل الحالي في الأولمبياد، ولكن بالنسبة لي انتهى مشواري مع الاتحاد، وعلاقتي انتهت بجهاز ميكالي ولست مشرفا على منتخب الشباب الحالي".

وأكمل: "هناك شرط جزائي قيمته ثلاثة أشهر حال تم فسخ التعاقد سواء من اتحاد الكرة أو من جانبه".

وأنهى: "البعض يتحدث أن الراتب مبالغ فيه بالحصول على 85 ألف دولار، لكن ذلك غير صحيح تلك القيمة راتب 5 أفراد من الجهاز الفني وليس ميكالي فقط".