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بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة وجهاز ميكالي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 11:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 11:57 ص

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتهاء علاقته بالاتحاد، مشيرا إلى أنه ابتعد عن منتخب الشباب.

وقال بركات في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "انتظرنا موافقة وزارة الشباب والرياضة من أجل تجديد عقد ميكالي، رغم الرغبة المشتركة في بقائه".

وأضاف: "تعاقدنا مع ميكالي لمدة 4 سنوات قادمة حتى يعمل مع الجيل الحالي في الأولمبياد، ولكن بالنسبة لي انتهى مشواري مع الاتحاد، وعلاقتي انتهت بجهاز ميكالي ولست مشرفا على منتخب الشباب الحالي".

وأكمل: "هناك شرط جزائي قيمته ثلاثة أشهر حال تم فسخ التعاقد سواء من اتحاد الكرة أو من جانبه".

وأنهى: "البعض يتحدث أن الراتب مبالغ فيه بالحصول على 85 ألف دولار، لكن ذلك غير صحيح تلك القيمة راتب 5 أفراد من الجهاز الفني وليس ميكالي فقط".


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