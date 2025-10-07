عون يرحب بزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان

رحّب الرئيس اللبناني العماد جوزف عون بالزيارة التي سيقوم بها بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان من 30 نوفمبر المقبل إلى 2 ديسمبر المقبل، معتبراً أنها تعيد التأكيد على أن لبنان، رغم جراحه، لا يزال حاضرًا في قلب الكنيسة الجامعة.

ورحّب رئيس لبنان "بالزيارة الرسولية الأولى التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا ليو الرابع عشر، والتي سيخصصها للبنان"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.

وقال عون: "هذه الزيارة التي يقوم بها قداسته إلى وطننا في بداية حبريّته، ليست مجرّد محطة رسمية، بل لحظة تاريخية عميقة تعيد التأكيد على أنّ لبنان، رغم جراحه، لا يزال حاضرًا في قلب الكنيسة الجامعة، كما في وجدان العالم، مساحة للحرية، وأرضًا للعيش المشترك، ورسالة إنسانية فريدة تُعانق السماء وتخاطب ضمير البشرية".

وتابع: "إنّ هذه الزيارة المباركة تُشكّل علامة فارقة في تاريخ العلاقة العميقة التي تجمع لبنان بالكرسي الرسولي، وتجسّد الثقة الثابتة التي يوليها الفاتيكان لدور لبنان، رسالةً ووطناً، في محيطه وفي العالم".

وأضاف: "يأتي قداسة البابا إلى لبنان، وقلوب أبنائه مشرعةٌ له من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، من مختلف الطوائف والمكوّنات، يتهيّأون منذ الآن لاستقباله بفرحٍ صادقٍ ووحدةٍ وطنية نادرة، تعكس صورة لبنان الحقيقية".

يذكر أن مكتب الاعلام في الكرسي الرسولي قد أعلن رسمياً اليوم الثلاثاء في بيان عن الزيارة التي سيقوم بها ليو الرابع عشر الى لبنان، قائلاً " تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية والسلطات الكنسية اللبنانية، سيقوم الأب الأقدس بزيارة رسولية إلى لبنان من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وسيُعلن عن برنامج الزيارة الرسولية في حينه".