وزير الخارجية الإيطالي بعد فوز بايدن: سنواصل العمل لتقوية علاقاتنا

هنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال دي مايو، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن. للصداقة بين إيطاليا والولايات المتحدة جذور عميقة وتاريخية وعلى استعداد لمواصلة العمل لتقوية علاقاتنا دفاعًا عن السلام والحرية».

Congratulations to President-elect @JoeBiden. The friendship between Italy and the United States has deep and historical roots. Ready to keep on working to make our relations ever stronger in defense of peace and freedom. 🇮🇹🇺🇸