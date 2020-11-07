هاريس: مستعدون للعمل نيابة عن الشعب الأمريكي

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كاميلا هاريس، عن استعدادها وجو بايدن للعمل نيابة عن الشعب الأمريكي، وذلك عقب إعلان فوزهما بالانتخابات.
وقالت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أنا وجو بايدن مستعدون للعمل نيابة عن الشعب الأمريكي».
وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.
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