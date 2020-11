هاريس: مستعدون للعمل نيابة عن الشعب الأمريكي

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كاميلا هاريس، عن استعدادها وجو بايدن للعمل نيابة عن الشعب الأمريكي، وذلك عقب إعلان فوزهما بالانتخابات.

وقالت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أنا وجو بايدن مستعدون للعمل نيابة عن الشعب الأمريكي».

.@JoeBiden and I are ready to get to work on behalf of the American people. pic.twitter.com/dMVaWbcxHV