سعفان: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يناير ملزم للقطاع الخاص

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يناير لعام 2022 مُلزم للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحد الأدنى مطبق في جزء كبير من القطاع الخاص.



وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الجزء الأصغر من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتعميم التطبيق على الجميع مع بداية العام المقبل.



وأشار إلى أن مفتشي العمل سيجرون حملات؛ لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يناير، قائلًا إن العامل الذي لديه حقوق ولا يتحصل عليها؛ بإمكانه التوجه إلى مكتب العمل والتقدم بشكوى، وسيتم اتخاذ الإجراءات بناء على الشكوى المحررة.