مشروع مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم في اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1443 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن الألغام التي انتزعها، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و520 لغما مضادا للدبابات، و915 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 286 ألفا و80 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.