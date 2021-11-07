نقابة الإعلاميين تفتح تحقيقا مع مدحت شلبي بسبب القمة 123

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين استدعاء المعلق الرياضي مدحت شلبي والإعلامي بقناة أون تايم سبورتس للتحقيق معه في بعض التعليقات التي صدرت منه خلال مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تقدمه بشكوى رسمية ضد معلق مباراته الأخيرة أمام الأهلي، دون الكشف عن اسمه، حيث تولى مدحت شلبي مهمة التعليق على القناة الصوتية الأولى، فيما كان حاتم بطيشة على الصوتية الثانية.

وأوضح طارق سعدة، رئيس مجلس نقابة الإعلاميين أنه قرار استدعاء مدحت شلبي يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن ما هو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.

يُذكر أن الأهلي كان فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أول أمس الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من الدوري.