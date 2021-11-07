أكد سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة للنشر بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المنطقة استطاعت خلال أربع سنوات منذ تأسيسها عام 2017 في استقطاب 1500 ناشر من 30 دولة على مستوى العالم. مشيرا الى أن المنطقة الحرة تضم مجموعة كبير من الناشرين المصريين هم الأكبر من حيث العدد على مستوى المنطقة العربية.

وقال سالم، في حوار صحفي على هامش "معرض الشارقة الدولي للكتاب" في دورته الـ 40، اليوم الأحد، إن هذه الشركات لا تقتصر فقط على دور النشر بل تتمثل بوكلاء ومترجمين وشركات طباعة وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة قطاع النشر.

وأشار الى أن المنطقة الحرة تولي اهتماما خاصا بالناشر العربي مع توفير فرص التعاون بين الناشرين العرب والأجانب في مكان واحد؛ ما يساهم في تبادل الخبرات في مجال النشر، فضلا عن إيصال المحتوى الموجود لديه باللغة العربية إلى لغات أخرى عبر اتفاقات الترجمة.

وأكد أن الناشر صاحب مشروع من أهدافه تحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن المدينة وفرت سبل لإنجاح أعمال الناشرين مثل أقسام المحاسبة والتسويق إلى جانب شركات قانونية متخصصة في حقوق المطبوعات والنشر؛ مما يمثل دورا مهما في دفع عملية النشر من كافة جوانبها العملية.

وكشف سالم عن شراكة جديدة للمنطقة الحرة مع شركة "إنجرام" العالمية حيث ستقوم الشركة بتوفير قاعدة بيانات لأكثر من 18 مليون عنوان على مستوى العالم.. مشيرا إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو توفير جميع الكتب للقراء من خلال هذه المنصة التي يمكن من خلالها اختيار الكتاب وطباعته.

وقال إن الاتفاقية التي وقعتها المنطقة الحرة مع الشركة تنص على إنشاء شركة متخصصة في طباعة الكتب وفق الطلب، تباشر أعمالها من مدينة الشارقة للنشر باسم "إنجرام لايتنينج سورس الشارقة"، هي أول مدينة حرة للنشر في العالم، تهدف إلى تقديم خدمات الطباعة والبيع وتوزيع الكتب المطبوعة وفق الطلب على دور النشر والموزعين والمستهلكين، باستخدام أحدث الوسائل التقنية لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف أن المنطقة الحرة بالشارقة بصدد عقد شراكة أخرى لطباعة الكتب بكميات كبيرة، مشيرا الى أن مثل هذه المطابع تحتاج إلى دعم كبير وتطلب توقيع العديد من الاتفاقيات وهو ما تعمل عليه المنطقة حاليا.

وحول تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب معارض الكتب العالمية من حيث بيع وشراء حقوق النشر، أشار سالم عمر إلى الدور الذي مثلته المنطقة الحرة بالشارقة للنشر في تعزيز تلك الصدارة، موضحا انه منذ تواجد دور النشر الى المدينة كان هناك غزارة في عدد العناوين ويوجد لدي المدينة دور نشر أنتجت في أقل من عام ونصف أكثر من 300 عنوان وجميعها حاضرة في المعرض فضلا عن الشركات التي بدأت من الصفر في المدينة لناشرين محليين وعرب وأجانب وحضرت في المعرض وعقدت شراكات عالمية.

وحول الرقابة علي الموضوعات والعناوين الصادرة عن دور النشر أكد سالم عمر أن مدينة الشارقة للنشر هي منطقة حرة ولها قوانينها الخاصة ولا توجد أي رقابة من جانبها، مشددا في نفس الوقت أن الرقابة الآن ذاتية من خلال القارئ نفسه.

وحول دور المنطقة الحرة في عملية التسويق، قال إن المدينة النشر كان هدفها الأساسي هو جذب أكبر عدد من الناشرين ونجحت في ذلك، مشيرا إلى أن عملية التسويق في طور التفكير من خلال منصة الكترونية للترويج للكتب والعناوين.

وأشار إلى ان لدى المدينة باقات خاصة بالناشرين تتضمن تسهيلات من ناحية الترخيص التجاري القانوني وترخيص أعمال الإقامة فضلا عن تأجير المكاتب بأسعار رمزية، بالإضافة الى الاستفادة من شراكات المدينة مع اتحاد الكتاب الإماراتيين وبهذه الطريقة نخدم الناشر بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ولفت إلى تضاعف اعداد الناشرين الاماراتيين خلال السنوات الماضية من عشرة الى أكثر من 200 ناشر وذلك بفضل مشروع الشارقة الثقافي والى مدينة الشارقة للنشر التي مهدت الطريق أمامهم وأصبحت مرصدا نشريا يطل على جغرافيات النشر العلمية بشتى حقوقها الأدبية.

وأوضح أن المدينة تتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين من خلال رعايتها لعدد من الفعاليات التي يقيمها الاتحاد في مختلف دول العالم مثل الهند وكينيا.

وحول مشاركة المدينة في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام، قال سالم عمر إن المدينة تشارك بحزمة من النشاطات واللقاءات التي تسعى من خلالها إلى دعم قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصةً، واقتصاد إمارة الشارقة على وجه العموم، وإلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها للناشرين؛ حيث سيكون العاملون في هذا القطاع على موعد مع جملة من العروض التي تقدمها المدينة لتسهيل وتنويع خيارات الناشرين.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي تجسيدا لحرص المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على حضور المعارض والملتقيات العالمية ذات العلاقة بالقطاع، والتي تسعى من خلال تواجدها فيها إلى التواصل مع الناشرين حول العالم، وبناء جسور التعاون مع صنَّاع النشر، والتعريف بالفرص التي توفرها الشارقة ، التي رسخت مكانتها حاضنةً إقليمية وعالمية للعاملين في حقول المعرفة والصناعات الإبداعية بشكل عام.

وأكد سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب يؤكد أهمية توحيد وتكامل الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات لدعم المشروع الثقافي الذي تقوده الإمارة في المنطقة والعالم بتوجيه ورعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الشارقة اليوم وجهة ثقافية مفضلة، تستقبل على أرضها المهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي.

وأضاف ان مدينة الشارقة للنشر واكبت جملة التطورات في البيئة الاقتصادية المزدهرة التي تتميز بها الإمارة ، وطورت وفقاً لذلك، منظومة أعمالها وخطط الدعم والتسهيل، ورسخت مكانتها المتميزة بوصفها المنطقة الحرة الأولى في العالم، التي تعنى بشؤون النشر، وهذا ما يبرز دور إمارة الشارقة في تحفيز المبدعين على الإنجاز الفكري لتطوير سوق الكتاب، من خلال مبادراتها ومؤسساتها المعنية بالثقافة والنتاج الإبداعي والمعرفي".

وقال إن مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لم تقتصر فقط على الجانب المحلي مثل معرض الشارقة الدولي ولكن ضمن أجندتها في الحضور الإقليمي والعالمي العديد من الملتقيات والمعارض العالمية، حيث كان لها حضورها القوي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في دورته الـ73، الذي أقيم تحت شعار "إعادة اللقاء"، الشهر الماضي، حيث عقدت فيه المنطقة الحرة جملة من الاجتماعات واللقاءات لتعريف مجتمع النشر العالمي بما تقدمه لهم من خدمات متميزة ومرافق عالمية المستوى وبيئة استثمارية واعدة، إضافة إلى تسليطها الضوء على مزايا المدينة كونها أول منطقة حرة للنشر والطباعة على مستوى العالم، والتي تساعد المستثمرين في مجال النشر وصناعة الكتاب على تطوير أعمالهم وبناء شراكات مع نظرائهم في القطاع، بما يضمن دفع عجلة النشر على المستوى العالمي.