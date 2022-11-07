الجزائر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى منظمة بريكس

أعلنت الجزائر أنها تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس"، المكونة من أسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي؛ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلت به، اليوم الاثنين، المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية ليلى زروقي.

وأوضحت أن الجزائر كانت لها فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" في الصين، والتي تم دعوة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمشاركة فيها.

وأضافت أن الجزائر قدمت طلبا أولويا أثناء القمة التي دعت إلى ضرورة الانفتاح على ضمّ دول أخرى إلى المجموعة، مشيرة إلى أن هذا الطلب لاقى ترحيبا من كل من روسيا والصين، كما من المنتظر أن يدرس بقية أعضاء البريكس ملف الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من جنوب أفريقيا، الهند، والبرازيل.

يذكر أن منظمة "بريكس" هي تكتل سياسي واقتصادي؛ يضم روسيا، والصين، والبرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا.

وكان رئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أكد في شهر يوليو الماضي، أن مجموعة "بريكس" تهم الجزائر بالنظر لكونها قوة اقتصادية وسياسية، كما اعتبر أن "الالتحاق بهذه المجموعة يأتي تأكيدا على مبدأ الجزائر في عدم الانحياز".