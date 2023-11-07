نتنياهو يستبعد وقف إطلاق النار في غزة قبل إطلاق سراح الرهائن

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق نار طويل المدة في قطاع غزة في الوقت الحالي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية يوم الاثنين.



وقال نتنياهو لقناة (إيه بي سي) الأمريكية: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وقف إطلاق نار عام، في غزة دون إطلاق سراح رهائننا".



وتابع: "فيما يتعلق بفترات التوقف التكتيكية الصغيرة ، ساعة هنا ، ساعة هناك. لقد حصلنا عليها من قبل، على ما أعتقد، سنتحقق من الظروف من أجل تمكين البضائع والسلع الإنسانية من الدخول، أو رهائننا، الرهائن الأفراد، من المغادرة. لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف عام لإطلاق النار".



وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف إطلاق النار المؤقت في حرب غزة، وناقشا إمكانية "هدنة تكتيكية" للسماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتمكين إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسبما أعلن البيت الأبيض بعد المحادثة الهاتفية يوم الاثنين.



ولا يزال ما لا يقل عن 240 شخصا، بينهم مواطنون أمريكيون، محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل قطاع غزة.



وقال نتنياهو إن وقفا عاما لإطلاق النار سيتعارض مع أهداف الحرب الإسرائيلية.



وقال في مقابلة مع قناة (إيه بي سي): "سيعيق هذا جهودنا لإخراج رهائننا لأن الشيء الوحيد الذي يؤثر على هؤلاء المجرمين في حماس هو الضغط العسكري الذي نمارسه".



ووفقا لوزارة الصحة في غزة ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة إلى أكثر من عشرة آلاف منذ بداية الحرب قبل شهر. ومن بين هؤلاء آلاف النساء والأطفال.



وحاصرت إسرائيل قطاع غزة بالكامل منذ أن شن مقاتلو حركة حماس هجوم طوفان الأقصى غير المسبوق على المستوطنات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز نحو 240 شخصا .