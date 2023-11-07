 العدد ارتفع إلى 348.. متحدث جيش الاحتلال: للحرب ثمن كبير وفقدنا الكثير من أفضل جنودنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العدد ارتفع إلى 348.. متحدث جيش الاحتلال: للحرب ثمن كبير وفقدنا الكثير من أفضل جنودنا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 10:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 10:56 م

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن الحرب على غزة لها «ثمن كبير»، معلنًا مقتل 348 جنديًا و59 شرطيًّا و10 من جهاز الأمن العام «الشاباك»، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «جميع الجبهات داخل بلاده متضامنة لتحقيق هدف القضاء على حماس»، مؤكدًا بذل كل ما يمكن لإعادة المحتجزين.

وزعم أن «قوة سلاح الجو وسلاح الحربية والاستخبارات العسكرية والقوات البرية الموجودة في عمق مدينة غزة، تضغط بشكل كبير على حماس».

وأشار إلى «الهجوم على أكثر من 14 ألف هدف، ومقتل العديد من عناصر حماس بينهم قادة على مختلف المستويات»، وفقًا لادعائه.

وأكمل: «دمرنا 100 من فتحات الأنفاق، والكثير من الوسائل القتالية في المستشفيات والمدارس التي تشهد على استخدام حماس للدروع البشرية، هناك إنجازات لكن الحرب طويلة جدا»، بحسب مزاعمه.

ونفى إمكانية وقف إطلاق النار في غزة، مختتمًا: «نتقدم ونحن متحدون لتحقيق هذا الهدف، الجيش في حالة استعداد كبيرة ويعمل بقوة كبيرة في كل جبهة».

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