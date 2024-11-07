لاعب ليفربول السابق بديلا لـ سامسون في الزمالك

بات الإنجليزي أوفي إيجاريا، لاعب ليفربول السابق، على بعد خطوة واحدة من الانتقال للزمالك بعد فسخ تعاقد سامسون أكينيولا مع القلعة البيضاء.

قال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" الزمالك توصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع سامسون على أن يتحمل الزمالك القيمة المالية لتعويض اللاعب ليتم دفعها على أقساط طويلة المدى".

أضاف:" الزمالك توصل لاتفاق للتعاقد مع أوفي إيجاريا ليحل بدلا من سامسون أكينيولا بناء على رغبة من جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك".

جدير بالذكر أن أوفي إيجاريا قد حضر في وقت سابق قبل انطلاق الدوري إلى القاهرة للخضوع للاختبار مع نادي الزمالك والخضوع لفحوصات طبية، لكنه غادر سريعا بعد تذمره من خضوعه للاختبارات مطالبا الزمالك بحسم التعاقد وإما الرحيل.