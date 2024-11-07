ارتفاع حصيلة شهداء المجزرة الإسرائيلية في مخيم الشاطئ إلى 12

استشهد 12 فلسطينية، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد 12 مواطنا، وإصابة 30 آخرين، في قصف مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية (ج) التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تؤوي نازحين.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ398 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدًا و214 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و469 شهيدًا، و102 ألف و561 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.