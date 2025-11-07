العراق: بدء الصمت الانتخابي غداً في الانتخابات التشريعية

يبدأ يوم غد السبت في أرجاء العراق الصمت الانتخابي الخاص بالدعاية الانتخابية لمرشحي الدورة السادسة للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وشددت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة.

وأبلغت الهيئة المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية كافة أنها باشرت بالتنسيق المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوحيد الجهود الرامية إلى إنجاح الانتخابات البرلمانية، انسجاماً مع إعلان المفوضية لموعد الصمت الانتخابي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وحذرت الهيئة من أنه لا يجوز لوسائل الإعلام بث أي تغطية انتخابية لأي من الكيانات أو الائتلافات أو المرشحين خلال مدة الصمت الانتخابي، التي تبدأ بانتهاء الحملة الانتخابية وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز التصويت. وأكدت أن على جميع وسائل الإعلام احترام هذا الحق، والامتناع عن بث المواد التي تتضمن أي نوع من أنواع الترويج الانتخابي المباشر أو غير المباشر، أو تلك التي تهدف إلى الإساءة إلى المرشحين أو الكيانات أو التحالفات المتنافسة خلال فترة الصمت الانتخابي.

من جانب آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في آخر إحصائية لها أن عدد المرشحين الكلي بلغ 7744 مرشحاً، بعد استبعاد 848 منهم.

وقالت جمانة الغلاي، الناطق الرسمي باسم المفوضية، في تصريح صحفي إن المفوضية سمحت لـ 304 أشخاص يمثلون مكاتب الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وعدداً من السفارات والمنظمات المعنية بالانتخابات بمراقبة سير العملية الانتخابية، كما سمحت لنحو 1500 وسيلة إعلام ومحطة تلفزيونية ووكالة أنباء بتغطية وقائع التصويت ومنحتها تراخيص للتنقل بين الدوائر الانتخابية.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي خصصت وسائل الإعلام العراقية، المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، مساحات واسعة للتعريف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، فيما غطت صور وبوسترات المرشحين الشوارع والساحات العامة، فضلاً عن المهرجانات والمؤتمرات الانتخابية التي سجلت ظاهرة غير مسبوقة.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها، إضافة إلى النازحين، يوم الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من مليون و313 ألفاً و980 ناخباً، حيث سيدلون بأصواتهم في 809 مراكز انتخابية تضم 4501 محطة اقتراع.

وأظهرت توقعات لوسائل إعلام عراقية أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد يحصل على 50 مقعداً في البرلمان الجديد البالغ عدد مقاعده 329، فيما يُتوقع أن يحل ثانياً ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ 37 مقعداً، وثالثاً ائتلاف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ 32 مقعداً.