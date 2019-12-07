الكويت تستنكر بشدة حادث إطلاق النار بقاعدة «بنساكولا» الأمريكية

استنكرت الكويت وأدانت بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعدة (بنساكولا) الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن خالص تعازيه له ولأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي، والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، والذي يتنافى مع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.

وأكد أمير الكويت وقوف الكويت مع الولايات المتحدة وتعاطفها معها، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي.