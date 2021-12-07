السعودية تندد بالسلوك الهمجي الإرهابي من الحوثيين لاستهداف المدنيين

نددت السعودية اليوم الثلاثاء، بما وصفته بالسلوك الهمجي الإرهابي وغير المسؤول من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ "اتخاذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية، ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود".

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيانه عقب الجلسة إن "خادم الحرمين الشريفين، أطلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي بعثها، لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتصل بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".

وقال الوزير بن سعيد إن "مجلس الوزراء، أكد بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون، ما توليه المملكة من الحرص على التواصل مع شقيقاتها دول المجلس، وتعزيز روابط الإخوة لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين".

وأوضح أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، ولقائه بولي العهد، وما شهدته الزيارة من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والتأكيد على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق ونحو آفاق جديدة وواعدة، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم أجمع.