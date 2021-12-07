وزير الرياضة يعلن توفير فرصة عمل لزوجة أدهم السلحدار في أحد المشروعات الرياضية

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تواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم هاتفياً مع زوجة الراحل أدهم السلحدار نجم النادى الاسماعيلى سابقا، والمدير الفني لفريق المجد السكندري لتقديم العزاء والمواساة في وفاته داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، دعم أسرة الراحل، وتوفير فرصة عمل مناسبة لزوجته في أحد المشروعات الرياضية التابعة للوزارة.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيلتقي بأسرة الراحل قريبا، لافتا الي ان الوزارة تقوم بدورها المجتمعي تجاه جميع الرياضيين، والعمل علي تلبية احتياجاتهم ومؤازرتهم، ومساندة ذويهم حال أية أزمات.

وكان الراحل أدهم السلحدار قد تعرض لأزمة قلبية عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة بمرمى فريق الزرقا بدوري الدرجة الثانية.