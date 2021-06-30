 أمين الفتوى: كلمة عليّ الطلاق بالثلاثة ليست طلاقا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 7:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

أمين الفتوى: كلمة عليّ الطلاق بالثلاثة ليست طلاقا

أحمد بدراوي
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 6:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 6:54 م

قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «كلمة عليّ الطلاق ليست طلاقًا».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» ردًا على سؤال «هل كلمة عليّ الطلاق بالثلاثة تعد طلاقًا؟»: «المفتى به وذكرناه مرارًا في دار الإفتاء المصرية، وهذه الكلمة المفتى به أنها في قوة اليمين».

وأكد: «عليّ الطلاق تعني يلزمني الطلاق، وبالتالي من حلف بالطلاق على زوجته لو فعلت كذا وفعلته، وحينها سيقول إنه لن يطلقها وسيكون عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وأقل حاجة 100 جنيه».

وأوضح: «الزواج منعقد، وهذه الكلمة هي يمين ولا علاقة لها بالطلاق من أي جهة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك