أمين الفتوى: كلمة عليّ الطلاق بالثلاثة ليست طلاقا

قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «كلمة عليّ الطلاق ليست طلاقًا».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» ردًا على سؤال «هل كلمة عليّ الطلاق بالثلاثة تعد طلاقًا؟»: «المفتى به وذكرناه مرارًا في دار الإفتاء المصرية، وهذه الكلمة المفتى به أنها في قوة اليمين».

وأكد: «عليّ الطلاق تعني يلزمني الطلاق، وبالتالي من حلف بالطلاق على زوجته لو فعلت كذا وفعلته، وحينها سيقول إنه لن يطلقها وسيكون عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وأقل حاجة 100 جنيه».

وأوضح: «الزواج منعقد، وهذه الكلمة هي يمين ولا علاقة لها بالطلاق من أي جهة».