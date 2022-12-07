توقعات بوصول أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية إلى 5ر3% خلال العام المقبل

توقع خبير في مؤسسة إس آند بي جلوبال ريتنجس العالمية للتصنيف الائتماني استمار ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية مع إمكانية وصولها إلى 5ر3% خلال العام المقبل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن بنك كوريا المركزي رفع الفائدة منذ آب/أغسطس من العام الماضي بمقدار 75ر2 نقطة أساس لكبح جماح التضخم لتصل إلى 25ر3% حاليا.

وقال لويس كوجيس كبير خبراء اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ في إس آند بي جلوبال ريتنجس: "نتوقع ألا تمضي البنوك المركزية لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وراء قرارات السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأمريكي سواء من حيث سرعة وتيرة زيادة الفائدة أو مقدار الزيادة".

وأضاف أن مؤسسة إس آند بي أقل تشاؤما بشأن النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام المقبل مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو حيث تتوقع نموا بأعلى من الصفر في آسيا والمحيط الهادئ متوقعة قيام الصين بتغييرات كبيرة في سياسة مكافحة فيروس كورونا بما يعزز احتمالات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في الوقت نفسه يقول خبراء الاقتصاد في كوريا الجنوبية إن النمو الاقتصادي في العام المقبل سيتأثر باحتمالات تراجع الصادرات على خلفية الأوضاع غير المواتية للاقتصاد العالمي.