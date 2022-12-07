السجن المؤبد غيابيا لمتهم بحيازة 5 قطع حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابيه، اليوم الأربعاء، "أ. أ. ح"، عاطل، بالسجن المؤبد "غيابيًا" وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة 5 قطع لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر"، بقصد الإتجار، في القضية المقيدة برقم 9920 لسنة 2022 جنايات كرموز.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بقيام شخص بحيازة سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وأثناء المرور الأمني بشوراع القسم، أبصرت القوة المتهم محرزًا سلاح أبيض "سكين" فتم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته على 5 قطع لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر"، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضرًا إداريًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: بلال محمد أبو السعود، وشريف محمد مجدي، ورامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة، مصطفى عبد العظيم.