خسارة مانشستر سيتي تشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

اشتعل ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مع فوز أرسنال وليفربول ويونايتد وسقوط مانشستر سيتي وتشيلسي.
منافسات الأسبوع الـ15 من البريميرليج شهدت فوز أرسنال على لوتون تاون 2-1 ليحافظ المدفعجية مع مدربهم المخضرم ميكيل أرتيتا الاستمرار على قمة المسابقة.
وتعرضت كتيبة بيب جوارديولا لخسارة مفاجئة أمام أستون فيلا1-0 لتكون الهزيمة الثالثة للمان سيتي حامل لقب الموسم الماضي.4
ليفربول استطاع بقيادة نجمه محمد صلاح تحقيق فوز مثير على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0.
قمة الجولة الـ15 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي شهدت فوز الشياطين الحمر على البلوز بنتيجة 2-1.
تربع أرسنال على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وخسارة لقاء 1، وتسجيل 33 هدفًا وتلقى 14.
وفي المركز الثاني جاء ليفربول برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1، وتسجيل 33 هدفًا وتلقى 14.
تواجد أستون فيلا بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 20.
بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة مواجهتين وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 16.