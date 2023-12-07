خسارة مانشستر سيتي تشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

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اشتعل ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مع فوز أرسنال وليفربول ويونايتد وسقوط مانشستر سيتي وتشيلسي.

منافسات الأسبوع الـ15 من البريميرليج شهدت فوز أرسنال على لوتون تاون 2-1 ليحافظ المدفعجية مع مدربهم المخضرم ميكيل أرتيتا الاستمرار على قمة المسابقة.

وتعرضت كتيبة بيب جوارديولا لخسارة مفاجئة أمام أستون فيلا1-0 لتكون الهزيمة الثالثة للمان سيتي حامل لقب الموسم الماضي.4

ليفربول استطاع بقيادة نجمه محمد صلاح تحقيق فوز مثير على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0.

قمة الجولة الـ15 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي شهدت فوز الشياطين الحمر على البلوز بنتيجة 2-1.

تربع أرسنال على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وخسارة لقاء 1، وتسجيل 33 هدفًا وتلقى 14.

وفي المركز الثاني جاء ليفربول برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1، وتسجيل 33 هدفًا وتلقى 14.

تواجد أستون فيلا بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 20.

بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة مواجهتين وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 16.