رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل لجنة قطاع الآداب لتفعيل عدد من البرامج الجديدة

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، لجنة من قطاع الآداب؛ بهدف الوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية لتفعيل عدد من البرامج الجديدة بكلية الآداب بالجامعة، وكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية، وذلك بحضور الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب، ووكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام.

وضمت اللجنة الدكتور عطيه محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة كل من الدكتور طه أحمد المستكاوي عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور رمضان أحمد عبد النبي عامر عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، سعى الجامعة الدائم لإتاحة عدد من البرامج التعليمية الجديدة والمتميزة التي تجمع بين المحتوى الأكاديمي، والتدريب والتطبيق إلى جانب ارتباطها بمتطلبات سوق العمل.

وأشاد بجهد القائمين على كلية الآداب في تطوير العملية التعليمية بالكلية من خلال عدة برامج دراسية متميزة.

وأضاف "عكاوي"، أن زيارة اللجنة تأتي لتقييم برامج كليه الآداب في الدراسات العليا، وهي الدبلوم المهني في الإرشاد والتوجيه الأسري، ودبلوم المساحة والخرائط ونظم المعلومات، وفي مرحلة الليسانس تقييم لبرنامج اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية "برنامج ثنائي اللغة"، وبرنامج الترجمة من اللغة التركية، وكذلك لتقييم برامج كلية الألسن بالجامعة الأهلية، وبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة، وبرنامج الترجمة الألمانية.

وأوضح الدكتور صلاح سليم طايع عميد كلية الآداب، أن اللجنة تفقدت القاعات الدراسية، والمعامل بكلية الآداب بالجامعة، وبكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

كما زارت اللجنة مكتبة القبة بكلية الآداب، وعقدت اللجنة اجتماعات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس بالبرامج الدراسية المذكورة.