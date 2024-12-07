لافروف: نريد ضمان بقاء الدولة السورية موحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن بلاده اتفقت اليوم مع إيران وتركيا على إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأضاف لافروف، خلال كلمته في منتدى الدوحة، أن موسكو تريد ضمان بقاء الدولة السورية موحدة، مؤكدا التنسيق مع الإيرانيين والأتراك بشأن التطورات في سوريا، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وذكر أن "دعوة روسيا وإيران وتركيا اليوم من الدوحة ينبغي أن تعيها الأطراف المتصارعة في سوريا وتستمع إليها جيدا"، مشيرا إلى أن روسيا ستساعد الجيش السوري جويا لمواجهة "الهجمات الإرهابية".

وقال إن "دور روسيا أن تحارب الجماعات الإرهابية في سوريا حتى لو قالوا إنهم لم يعودوا إرهابيين"، وفق تعبيره.