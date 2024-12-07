سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت، إن‭ ‬الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: «سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا. دعها تستمر. لا تتدخلوا!».

وأشار إلى أنه من الواضح أن الجماعات المسلحة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

ولفت إلى أن روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المسلحين في سوريا بسبب انشغالها في أوكرانيا.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت الفصائل مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.