شولتس واثق بإمكان تطوير استراتيجية مشتركة مع ترامب بشأن أوكرانيا

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة نُشرت السبت، إنه يعتقد أنه سيتمكن من تطوير استراتيجية مشتركة بشأن أوكرانيا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وصرح شولتس لمجموعة فونكه الإعلامية: «تحدثت مطولا عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي المقبل. أنا واثق أننا قادرون على تطوير استراتيجية مشتركة لأوكرانيا».

ويُتوقّع أن يحدث ترامب تغييرا في السياسة الأميركية تجاه أوكرانيا والتي كانت في السابق منسقة بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين.

وتعهد الرئيس المنتخب الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب، لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.

ويمكن أن يتحدث ترامب مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع في باريس، حيث سيحضر الاثنان إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

وألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لكييف، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا.

في الأسابيع الأخيرة، تعرض شولتس لانتقادات بسبب حديثه المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن المستشار تعهد مواصلة دعم أوكرانيا بأفضل طريقة.

وقال شولتس في المقابلة: «لا يزال مبدئي الرئيسي كما هو: يجب أن لا يتقرر أي شيء من وراء ظهر الشعب الأوكراني».

وأضاف: «المهم هو أن ينتهي القتل قريبا وأن يتم ضمان استقلال أوكرانيا وسيادتها».

واستبعد شولتس مجددًا إرسال صواريخ توروس الطويلة المدى إلى أوكرانيا، وهي مصنوعة في ألمانيا وتسعى كييف إلى الحصول عليها.

وأشار شولتس إلى أن هذه الأسلحة ينطوي استخدامها على مخاطر حدوث تصعيد يجب تجنّبه.