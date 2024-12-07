أحمد موسى: أنا حبيت الدنمارك بسبب استقبالها الأسطوري للرئيس السيسي

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية للدنمارك.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور الدنمارك، موضحًا أن القصر الملكي في كوبنهاجن أعد له استقبالا أسطوريا.

وأضاف موسى أن هذه الزيارة الهامة تأتي وسط ارتباك العالم بالحروب ودول تتعرض لأزمات وتواجه خطر التقسيم.

وتابع: «أنا حبيت الدنمارك، وأي حد يشوف مشاهد زيارة الرئيس السيسي وحفاوة الاستقبال يحب الدنمارك، لأن هذا الاستقبال بمثابة تقدير للدولة المصرية والقيادة ومكانة وحضارة وتاريخ مصر».

واستكمل: «الاستقبال يليق بدولة عظيمة شامخة تنعم بالأمن والأمان اسمها مصر، وإن شاء الله الرئيس السيسي يرجعلنا بسلامة الله».

وفي وقت سابق من مساء السبت، أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مأدبة عشاء على شرف جلالة الملك "فريدريك" العاشر ملك الدنمارك والملكة "ماري"، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى الدنمارك، في إطار جولته الأوروبية.

وسبق أن التقى الرئيس السيسي اليوم في العاصمة كوبنهاجن، ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.