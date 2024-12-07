أعلن الموسيقار يحيى خليل عن اعتزاله الفن نهائيًا، وذلك نتيجة لطريقة تعامل بعض المسئولين عن الفن معه وتجاهله، مؤكدًا أنه اتخذ قرار الاعتزال بعدما اجتمع مع وزير الثقافة، قائلا: «مفيش فايدة.. والكلام مضيعة للوقت».

وكتب يحيى خليل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «قرار الاعتزال اتخذته بعد مغادرة مكتب وزير الثقافة، لأني اكتشفت إن مفيش فايدة، وإن الكلام أصبح مضيعة للوقت».

يذكر أن يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى.

ونجح «خليل»، في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها ليساهم في الارتقاء بالذوق العام، وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج ويشهد موسمه الصيفي سنويا جولة فنية في الولايات المتحدة يقدم خلالها مجموعة من الحفلات في عدد من المدن مع نجوم الجاز في أمريكا.

وكان يحيى خليل قد شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وهو المؤلف الموسيقي لموسيقى برنامج (حكاوي القهاوي).

كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات، كما تألق بعزفه بصحبة مشاهير موسيقى الجاز من أمثال «أوليفر جونز» و«ديف يونج» و«فان فريمان» و«جيمس مودي» و«ديزى جليسبي»، وكان يحيى قد شارك في العزف مع جليسبي في الحفل الذي أقيم في افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989.