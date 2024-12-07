مدير المرصد السوري لـ د ب أ: سقوط حكومة بشار الأسد بات مسألة وقت

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قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت إنه يعتقد أن استيلاء فصائل المعارضة السورية على دمشق وسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد، أصبحا الآن مسألة وقت.

يأتي هذا بينما يهيئ سكان دمشق أنفسهم في الوقت الذي أوشكت فيه المعارضة على ما يبدو على دخول المدينة.

وفي الوقت نفسه، سعت الحكومة السورية للتصدي لتكهنات بشأن الاستيلاء الوشيك للمعارضة على دمشق.

وقال وزير الداخلية محمد الرحمون للتلفزيون الرسمي إن هناك " طوقا أمنيا قويا لا يمكن لأحد خرقه فُرض حول العاصمة دمشق " . ونصح السكان بالبقاء في منازلهم.

وذكر متحدث باسم الجيش في خطاب تلفزيوني إن القوات في محيط دمشق تتلقى تعزيزات.

وأضاف المتحدث: "تقوم وحدات قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية لمنع أي حوادث نتيجة الفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها من خلال منصاتهم وأدواتهم والخلايا النائمة في بعض المناطق".