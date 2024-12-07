الأهلي يكتفي بنقطة في معقل أورلاندو بايرتس

اكتفى الأهلي بالعودة بنقطة بعد التعادل السلبي أمام أورلاندو بايرتس في جوهانسبرج، اليوم السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة، ويتفوق الأهلي بفارق الأهداف، بينما استمرت عقدته في ملعب أورلاندو في الزيارة الرابعة لمعقل القراصنة.

قدم الأهلي أداء متواضعا للغاية في الشوط الأول، ولم يهدد إطلاقا مرمى منافسه بأي محاولة حيث اختفت خطورة الثلاثي الهجومي رضا سليم ووسام أبو علي وطاهر محمد، ولم يقدم ثلاثي الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق مع الظهيرين يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد البصمة المطلوبة.

أما أورلاندو بايرتس فقد اكتفى بسلاح التسديدات البعيدة للمدى لمهاجمه مونابول سالينج، أخطرها لمست الشباك في الخارج بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث كان سيفو شين حارس أورلاندو يقظا في التصدي لمحاولتين أمام إمام عاشور ورامي ربيعة.

وواصل سالينج إزعاجه لدفاع الأهلي بكرة أبعدها ياسر إبراهيم من على خط المرمى إضافة إلى ضربة رأس أمسكها الشناوي، بينما سدد تالينت مباثا كرة خطيرة بجوار القائم، وأتبعها تسديدة أخرى من إيفيدنس ماكجوبا، أمسكها الشناوي على مرتين.

تحسن أداء الأهلي مع نزول الثلاثي البديل أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات الذي أضاع أخطر فرص الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى أورلاندو في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأخيرة كان سيفو حارس أورلاندو يقظا للغاية في التصدي لركلة حرة خادعة لعبها المغربي يحيى عطية الله، ولم يستفد الفريقان بخمس دقائق وقت بدل ضائع، ليخرج الفريقان بنقطة وشباك نظيفة.