هشام نصر: فرع أكتوبر؟ الزمالك قد يحصل على أرض بديلة

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأبيض قد يحصل على قطعة أرض بديلة للمخصصة لإنشاء فرعه في أكتوبر.

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة الزمالك: "لم نتلق أي شيء رسمي يفيد بعدم استرجاع أرض أكتوبر، لكن هناك طرح شفهي بخصوص الحصول على أرض بديلة".

وأضاف: "لجنة التحقيق في النيابة أغلقت التساؤلات الأخيرة بشأن أرض الزمالك، ومن المفترض أن يكون الملف قد اكتمل، وسيتم رفع تقرير نهائي والكشف عن وجود أخطاء أو لا يوجد خطأ".

وتابع: "لم يتم إدانة الزمالك بإهدار مال العام أو التربح أو كسب غير مشروع، بل نحن نصرف من مالنا الخاص لمساعدة نادينا".

وأكمل: "الأرض البديلة هي أحد الحلول المطروحة، لكن ما هي مواصفات الأرض البديلة وهل ستكون بمميزات أرض أكتوبر".

وأتم هشام نصر تصريحاته قائلًا: "سيكون هناك صعوبة كبيرة للموافقة على هذا المقترح، لكن سنقاتل للحظة الأخيرة على أرضنا في أكتوبر".