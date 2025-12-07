 هشام نصر: فرع أكتوبر؟ الزمالك قد يحصل على أرض بديلة - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 1:36 م القاهرة
هشام نصر: فرع أكتوبر؟ الزمالك قد يحصل على أرض بديلة

الشروق
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 1:15 م

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأبيض قد يحصل على قطعة أرض بديلة للمخصصة لإنشاء فرعه في أكتوبر.

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة الزمالك: "لم نتلق أي شيء رسمي يفيد بعدم استرجاع أرض أكتوبر، لكن هناك طرح شفهي بخصوص الحصول على أرض بديلة".

وأضاف: "لجنة التحقيق في النيابة أغلقت التساؤلات الأخيرة بشأن أرض الزمالك، ومن المفترض أن يكون الملف قد اكتمل، وسيتم رفع تقرير نهائي والكشف عن وجود أخطاء أو لا يوجد خطأ".

وتابع: "لم يتم إدانة الزمالك بإهدار مال العام أو التربح أو كسب غير مشروع، بل نحن نصرف من مالنا الخاص لمساعدة نادينا".

وأكمل: "الأرض البديلة هي أحد الحلول المطروحة، لكن ما هي مواصفات الأرض البديلة وهل ستكون بمميزات أرض أكتوبر".

وأتم هشام نصر تصريحاته قائلًا: "سيكون هناك صعوبة كبيرة للموافقة على هذا المقترح، لكن سنقاتل للحظة الأخيرة على أرضنا في أكتوبر".


