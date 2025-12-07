نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية حتى لو حصلت على عفو رئاسي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأنه لا يعتزم الخروج من الساحة السياسية حتى في حال حصوله على عفو رئاسي في القضايا التي يُحاكم فيها منذ سنوات بتهم تتعلق بالفساد.

وجاء كلامه ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان سيعتزل السياسة مقابل العفو، فأجاب باختصار: "لا"، وفقا لوكالة الأنباء رويترز.

وكان نتنياهو قد تقدم الشهر الماضي بطلب رسمي إلى الرئيس إسحق هرتسوج للعفو عنه، إذ أكد فريقه القانوني أن مثوله المستمر أمام القضاء يقيد قدرته على إدارة شئون الدولة، وأن العفو، بحسب رأيهم، سيكون في مصلحة إسرائيل.

وتمنح إسرائيل عادة العفو بعد انتهاء المحاكمة وصدور حكم الإدانة، ولا توجد أي سابقة لمنح عفو قبل استكمال الإجراءات القضائية. ويواصل نتنياهو نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا ثقته بأن المحاكمة. إذا اكتملت حتى النهاية، ستفضي إلى تبرئته.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى هرتسوج يحثه فيها على النظر بجدية في منح نتنياهو عفوا، وذلك قبل تقديم الأخير طلبه رسميا.

في المقابل، يرى بعض السياسيين المعارضين في إسرائيل أن أي عفو يجب أن يكون مشروطا باعتزال نتنياهو للحياة السياسية واعترافه بالتهم الموجهة إليه، بينما يشدد آخرون على ضرورة أن يدعو رئيس الوزراء إلى انتخابات عامة مبكرة قبل النظر في طلبه، رغم أن موعد الانتخابات المقبلة محدد في أكتوبر 2026.