لقاء سعودي قطري بالدوحة لبحث التعاون وقضايا مشتركة

التقى نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، الأحد، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، في العاصمة الدوحة وبحثا التعاون الثنائي.

وجاء اللقاء على هامش أعمال منتدى الدوحة 2025، وجرى خلاله استعراض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ناقش الجانبان، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق "واس".

وحضر الاجتماع سفير السعودية لدى قطر الأمير سعد بن منصور بن سعد.

وانطلقت السبت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.

وتعقد جلسات المنتدى على مدار يومي السبت والأحد، في فندق شيراتون الدوحة، بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول، وبمشاركة أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.