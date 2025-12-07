أنصار زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو يتظاهرون في مدن حول العالم

تظاهر مؤيدو زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يوم السبت في عدة مدن حول العالم احتفالا بفوزها بجائزة نوبل للسلام قبل حفل توزيع الجوائز المرموق الأسبوع المقبل.

وسار العشرات من الأشخاص في مدريد، وأوتريخت، وبوينس آيرس، وليما، ومدن أخرى دعما لماتشادو، التي تريد منظمتها استخدام الاهتمام الذي حظيت به الجائزة لتسليط الضوء على التطلعات الديمقراطية لفنزويلا. وتوقعت المنظمة مظاهرات في أكثر من 80 مدينة حول العالم يوم السبت.

وحمل الحشد في ليما صورا لماتشادو وطالب بـ "فنزويلا حرة". وبينما كان علم البلاد الأصفر والأزرق والأحمر ملفوفا حول ظهورهم أو مطبوعا على قبعاتهم، رفع المتظاهرون ملصقات كتب عليها "جائزة نوبل هي من فنزويلا".

تأتي هذه التجمعات في وقت حرج خلال أزمة البلاد التي طال أمدها في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحشد عسكري ضخم في منطقة البحر الكاريبي، وتهدد مرارا وتكرارا بضرب الأراضي الفنزويلية. ويعتبر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من بين أولئك الذين يرون العملية محاولة لإنهاء سيطرته على السلطة. وقد عززت المعارضة هذا الاعتقاد بالتأكيد على عزمها على استعادة زمام الأمور في البلاد قريبا.

وقالت ماتشادو في رسالة فيديو تمت مشاركتها يوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعيش أوقاتا تختبر فيها رباطة جأشنا، واقتناعنا، وتنظيمنا". وأضافت: "أوقات تحتاج فيها بلادنا إلى المزيد من التفاني لأن كل هذه السنوات من الكفاح، وكرامة الشعب الفنزويلي، قد تم الاعتراف بها الآن بجائزة نوبل للسلام".

وفازت ماتشادو بالجائزة في 10 أكتوبر لكفاحها من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وحصلت على تقدير كامرأة "تبقي شعلة الديمقراطية مشتعلة وسط ظلام متزايد".

وفازت ماتشادو،58 عاما، في الانتخابات التمهيدية للمعارضة وكانت تعتزم الترشح ضد مادورو في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكن الحكومة منعتها من الترشح للمنصب. وحل محلها الدبلوماسي المتقاعد إدموندو جونزاليس، الذي لم يترشح لمنصب من قبل.