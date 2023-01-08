كوت ديفوار: نسعى لاستئناف علاقات طبيعية مع مالي بعد إفراجها عن جنودنا

أعربت السلطات في كوت ديفوار عن رغبتها في استئناف العلاقات الطبيعية مع مالي بعد عودة 46 جنديا أمس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، كانوا محتجزين في العاصمة باماكو منذ ستة أشهر تقريبا.

وقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا -بحسب قناة "فرانس 24"، اليوم الأحد- "نرغب في استئناف العلاقات الطبيعية مع مالي.. وبالطبع الآن بعدما تجاوزنا هذه الأزمة، يمكننا استئناف العلاقات الطبيعية مع دولة مالي الشقيقة التي تحتاج إلينا ونحتاجها نحن أيضا".

وكان 46 جنديا إيفواريا محتجزين في مالي قد وصلوا أمس السبت إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان غداة إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا عفوا عنهم، حيث كان قد حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاما.

يذكر أن كوت ديفوار كانت قد طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن الجنود، مؤكدة أنهم كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما).