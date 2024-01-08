محافظ المنوفية يخصص مقر حي غرب شبين الكوم القديم لإقامة مستشفى تأمين صحي

أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية قرارًا رقم 3 لسنة 2024 بشأن تخصيص مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية؛ وذلك بهدف استغلاله في إقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وقال محافظ المنوفية، في بيان اليوم الاثنين، إن استغلال المبنى كمجمع عيادات تأمين صحي يأتي في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية والتخفيف على مرضى التأمين الصحي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية.

وأكد المحافظ، دعمه الدائم والمستمر للمنظومة الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة واتخاذ القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبي.