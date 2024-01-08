مقتل اثنين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوبي لبنان

قُتل شخصان في الغارة التي كانت قد نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، مستهدفة سيارة من نوع "رابيد" على طريق محلة "الدبشة" في بلدة "خربة سلم" جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الوكالة اللبنانية الرسمية، أن الغارة التي كانت قد نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم، مستهدفة سيارة من نوع "رابيد" على طريق محلة "الدبشة" في بلدة "خربة سلم"، أسفرت "عن سقوط شهيدين".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، القائد وسام حسن طويل، من بلدة "خربة سلم" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 151.

وكان "حزب الله" أعلن في بيانين منفصلين سابقين أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم الإثنين، موقعي "حدب البستان" و"رويسات العلم" الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم "رويسة حولا" عند أطراف بلدتي "حولا" و"ميس الجبل" الحدوديتين جنوب لبنان.

وتعرضت مزرعة مواشي في أطراف بلدة "الوزاني" جنوب لبنان، ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف الإسرائيلي ظهر اليوم مؤسسة تجارية على طريق " العديسة" الحدودية جنوب لبنان، وأدى إلى اندلاع النيران فيها.

وتعرضت قبل ظهر اليوم "تلة العويضة" بين بلدتي "عديسة" و"كفركلا" الحدوديتين جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية. كما تعرضت قبل ظهر اليوم بلدة "العديسة" الحدودية جنوب لبنان لقصف مدفعي مماثل.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، غارات جوية على أطراف بلدة "عيتا الشعب" الحدودية جنوب لبنان.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة "خلة وردة "عند أطراف بلدة "عيتا الشعب"، بحسب الوكالة، وألقت عددا من الصواريخ من نوع جو-أرض أحدث انفجارها دويا ترددت صداه في معظم مناطق الجنوب، وتعالت من جرائه سحب الدخان الكثيف من المنطقة المستهدفة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.