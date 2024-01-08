إسرائيل تعتزم تقديم فيلم توثيقي لهجوم حماس لمحكمة العدل الدولية

تعتزم إسرائيل تقديم فيلم توثيقي لهجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي، لمحكمة العدل الدولية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأحد، تزامنا مع اتهامات تواجهها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه الوزراء بـ "انتقاء كلماتهم بحرص" للحيلولة دون إعطاء جنوب أفريقيا زخم ضد بلاده في جلسة استماع بالمحكمة الدولية.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين غزة وإسرائيل في أكتوبر الماضي، سيتعين على إسرائيل أن تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة دولية، حيث من المقرر أن تعقد جلسات استماع بهذا الشأن، بناء على شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، في 11 و12 من يناير الجاري.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي - وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - أعلنت مساء أمس الأربعاء، التاريخين. وقالت المحكمة إن جنوب أفريقيا ستعرض قضيتها في 11 من يناير، فيما ستعرض إسرائيل قضيتها في 12 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن يتم منح ساعتين لكل جانب.

واستندت جنوب أفريقيا في شكواها التي تقدمت بها إلى المحكمة يوم الجمعة، إلى "اتفاقية منع الإبادة الجماعية". وقد كانت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعت على الاتفاقية.

وبحسب جنوب أفريقيا، فإن الهجمات الإسرائيلية "ذات طبيعة إبادة جماعية"، لأنها تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في المنطقة.

ومن جانبه، رفض ليئور بن دور، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، مزاعم جنوب أفريقيا بعد تقديم الشكوى.

وكان قد كتب في الأسبوع الماضي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز، فرية الدم التي نشرتها جنوب أفريقيا، وتطبيقها من خلال هذه الشكوى" التي تم رفعها إلى محكمة العدل الدولية.

وكتب بن دور أن حركة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن المعاناة التي تشهدها غزة، مضيفا أن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها من أجل تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين. وأضاف أن حماس تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية وتسرق منهم المساعدات الإنسانية.