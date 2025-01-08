تغنى الإعلامي أحمد شوبير، بـ إمام عاشور نجم النادي الأهلي، بعد الأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم، وآخرها تسجيله بالأمس هدف الإطمئنان للنادي الأهلي أمام سموحة.

وانتهت مباراة الأهلي وسموحة أمس في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة، بفوز المارد الأحمر بثنائية دون رد، أحرزهما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور على الترتيب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على «أون سبورت إف إم»: «إمام عاشور بيقدم هذا الموسم باستثناء 3 أو 4 مباريات نسخة استثنائية بمستوى هايل، إمام مسجل في العين الإماراتي وشباب بلوزداد وسموحة، وعمل كذا أسيست وأهدافه كلها جميلة ومهمة ومؤثرة».

وأضاف: «إمام عاشور سجل في العين الهدف الثاني، وكمان الهدف الثاني بالأمس ضد سموحة وهو هدف الإطمئنان، وفي الزمالك بنهائي الكأس سجل الهدف الأول وبعدين أفشة سجل الثاني».

وأتم شوبير تصريحاته قائلًا: «إمام عاشور من اللعيبة الهايلين وممكن يكون هو وواحد أو أتنين بينافسوا على لقب جائزة أفضل لاعب في مصر، لأنه بدء بشكل كويس، وبعد المشاكل والأزمات اللي حصلت ما شاء الله في حالة فنية رائعة».