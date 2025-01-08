 اعتقال 124 مهاجرا في جزيرة شرق اليونان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال 124 مهاجرا في جزيرة شرق اليونان

أثينا - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 2:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 2:57 م

اعتقلت السلطات في اليونان، 124 مهاجرا في جزيرة كارباثوس شرق البلاد، اليوم الأربعاء، بعد رصد زوارق سريعة، لا تحمل علامات تعريف.
وقال خفر السواحل، إنه تم العثور على 58 مهاجرا، خلال عملية تفتيش بالقرب من الميناء الرئيسي للجزيرة، شرق بحر إيجه.
وعثر على 66 آخرين، في منطقة أكثر بعدا، إلى الشمال، وتم اعتقال الكثير منهم برا، أيضا بعد استخدام قارب سريع آخر ، لا يحمل علامة تعريف.
وتم اعتقال مهاجر "24 عاما"؛ بسبب ما يزعم عن حيازة وثائق هوية مزورة.
ويلقي مسئولون يونانيون، باللوم على الحروب الجارية في الشرق الأوسط في ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية من تركيا المجاورة ومن الساحل الليبي. وسجلت اليونان زيادة تقترب من 50%، في أعداد الوافدين غير الشرعيين العام الماضي، حيث يشكل السوريون المجموعة الأكبر.

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