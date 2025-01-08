أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: أبلغنا فريق ترامب أن حظر أونروا سيؤدي لكارثة

قال 3 مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا فريق إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه قد تحدث "كارثة" إنسانية في غزة عندما يدخل القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.

كما نقل الموقع عن مديرة الاتصالات في وكالة "أونروا" جولييت توما تأكيدها أن الوكالة لن توقف عملياتها بنهاية الشهر الجاري عندما يدخل قانون الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ.

وقالت "أونروا" إنها تخطط للبقاء في قطاع غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن تفقد القدرة على ذلك.

وأضافت مديرة الاتصالات في وكالة "أونروا" إن الأمر سيكون كارثيا إذا تم حظر الوكالة مع عدم وجود جهة بديلة تعوض نشاطها.

مصائد للموت"

وأقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر نشاط أونروا بعد أن ادعت الحكومة الإسرائيلية أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات السابع من أكتوبر 2023.

ويعني قرار الحظر الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل إغلاق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

في السياق ذاته، قالت "أونروا" إن مستشفيات غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل أصبحت "مصائد للموت".

وفي منشور على منصة إكس، نشرته الوكالة اليوم الأربعاء، قالت إن "العائلات تتفكك والأطفال يموتون من البرد" في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن "الجوع يحصد حياة الناس" في القطاع، حيث تفاقمت أزمة الغذاء بسبب القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.