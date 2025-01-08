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أجرى المهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية والعضو المنتدب، جولة تفقدية مفاجئة تزامنا مع الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الميلاد؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة طنطا.

وتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة رفع كفر عصام وخط الطرد بطول أكبر من 4 كليو مترات، حيث تم تفقد محطة الرفع وأعمال الربط داخل غرفة الدفع النفقي لخط الطرد قطر 800 مم من الزهر المرن.

وتفقد مشروع إعادة تأهيل محطات رفع العمري وبطرس وخط الطرد، وتابع أعمال التشغيل لمحطة رفع العمري، وأعمال التغويص لبيار محطة بطرس بقطر 8 أمتار؛ لعمق اكبر من 12 مترا.

وتفقد شطا، مشروع إعادة تأهيل محطات رفع العجيزي والشيتي والجلاء، حيث تم تفقد تجارب التشغيل لمحطة رفع الشيتي ونهو الأعمال والتركيبات الميكانيكية بمحطة رفع العجيزي.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية على مستوى أفرع الشركة والمحطات المختلفة؛ للوقوف على مدى الوصول للانتهاء من نسب تنفيذ المشروعات، ومتابعة كفاءة المحطات واتباع الإجراءات الخاصة بالتشغيل.