مفاوضات من جونيور دي بارانكيا للتعاقد مع خاميس رودريجيز

يحلم نادي جونيور دي بارانكيا الكولومبي، بالتعاقد مع صانع الألعاب الدولي خاميس رودريجيز، الذي يتفاوض على فسخ عقده مع رايو فاليكانو الإسباني، وينتظر وصوله إلى بارانكيا هذا الأسبوع للتفاوض معه.

وقال فؤاد شار، أحد المساهمين الرئيسيين في فريق جونيور اليوم الثلاثاء لإذاعة "دبليو راديو" المحلية إن رجل الأعمال كريستيان دايس، صاحب إحدى شركات صناعة الزجاج، هو حلقة الوصل مع نجم كرة القدم صاحب القميص رقم 10، وهو من يقود المفاوضات.

وأوضح المسؤول شعوره بالتفاؤل إزاء التعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق: "لقد أكد لي أمس أنه من الممكن أن يأتي إلى بارانكيا.. إذا لم يصل بعد ظهر اليوم، فسيكون غدًا للتحدث معه وتحديد إمكانية إبرام عقد معه".

وقال فؤاد شار إن مدرب فريق جونيور دي بارانكيا، سيزار فارياس، متحمس للغاية بشأن التعاقد المحتمل مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

وأكدت مصادر في رايو فاليكانو أن رودريجيز يعيش ساعاته الأخيرة كلاعب في النادي، وأن التفاوض على فسخ عقده سيضع حدا للفترة القصيرة التي قضاها الدولي الكولومبي مع النادي، والتي لم يشارك فيها إلا نادرا، إذ لم يلعب سوى 203 دقائق في سبع مباريات.