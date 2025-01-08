قالت الفنانة صبا مبارك، إنها قررت أخذ إجازة من الدراما في موسم رمضان المقبل للمرة الأولى منذ مدة طويلة، معربة عن سعادتها بهذه الإجازة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أنها ستواصل تصوير مسلسل «220 يوما» بعد رمضان، بالإضافة إلى قراءة سيناريوهات جديدة.

وحول دورها «سلمى» في مسلسل «وتر حساس»، الذي حقق نجاحا كبيرًا، أجابت على سؤال حول إمكانية خطف زوج ابنة خالتها كما حدث في المسلسل، قائلة: «أكيد لا، مش هقدر أعمل كده، الشخصية الانتقامية بالنسبة لي شيء مرعب، أن يحقق الشخص شيء ما في دماغه ويعتبره عدلا بإيذاء أحد؛ ده شيء مؤلم جدًا ويدخل في شريعة الغاب».

وتابعت: «أنا شخصيًا لو حصلت لي علاقة من هذا النوع، الشخص ده بالنسبة لي هيكون ماتولدش وغير موجود، ولا عمري يلفت نظري شخص مرتبط، ولا بيكون عندي احترام له عامة، أنا تعرضت للخيانة، ومش بحس إني ممكن أقبل أعملها في حد».

وأشارت إلى اتفاق صناع مسلسل «وتر حساس» بعد نقاش طويل أن «الخيانة غير مبررة مهما كانت الأسباب»، مضيفة أن هذه هي الرسالة التي حاولوا إيصالها بنهاية المسلسل، معقبة: «أنا سعيدة أننا توصلنا لهذه النتيجة؛ أن الخيانة غير مبررة، رغم كل المذابح التي حدثت في المسلسل».