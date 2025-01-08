تنفيذ المرحلة الأولى لصيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ

أطلقت وزارة البيئة، المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ، تنفيذًا لقرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رقم 256 لسنة 2024 ، بشأن تشكيل لجنة لتقديم الدعم لمشروع صيانة وتركيب الشمندورات للحفاظ على الثروة البيئية، والحفاظ على الشعاب المرجانية بمحافظة جنوب سيناء.

وقام فريق الشمندورات بجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" بعمل زيارة ميدانية لمحمية رأس محمد وعدد من المواقع بنطاق مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة، والهيئات والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، للحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية.

وأكدت وزارة البيئة أنه جرى الاتفاق مع جمعية "هيبكا" على تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ، بدعم من محميات جنوب سيناء، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية CDWS.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، على أن تليها عدة مراحل لضمان الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة في مختلف المناطق، موضحة أن المرحلة الأولى تتضمن 45 يوم عمل لتركيب وصيانة الشمندورات، مع توفير كافة المعدات والتصاريح اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، كون الشمندورات تعد خط الدفاع الأول لحماية الشعاب المرجانية، وتقليل آثار رسو القوارب العشوائي، وهو ما يضمن استدامة البيئة البحرية، ودعم السياحة المستدامة في جنوب سيناء.