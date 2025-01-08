وزير الدفاع السوري: نعمل على ترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب

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أكد وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة العمل على ترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا) اليوم الأربعاء عن أبو قصرة قوله ، في تصريح له: "لقد استعمل النظام البائد الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب السوري، فأكسب بذلك هذا الجيش سمعةً سيئة وأصبح اسمه مدعاةً للخوف والوجل من الشعب السوري".

وأضاف :"نعد بأننا سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حامياً للديار مدافعاً عن الشعب مدعاة للفخر".

وأكد أبو قصرة :"أننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري".