مدارس أمريكية تستعد لمواجهة سياسات الهجرة مع اقتراب تولي ترامب الرئاسة

تراجع المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة إجراءاتها للتعامل مع أي مداهمات محتملة من قبل وكلاء الهجرة، بينما يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه بعد حملته التي تعهد فيها بترحيل ملايين الأشخاص.



وفي عدة مدن كبرى، أكدت الأنظمة المدرسية على حقوق الطلاب المهاجرين في الالتحاق بالمدارس، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وأعلنت أنها لن تقدم المساعدة لوكلاء الهجرة والجمارك. وفي ولاية كاليفورنيا، قدم المسؤولون هذا الأسبوع إرشادات للمدارس حول قانون الولاية الذي يحد من مشاركة المؤسسات المحلية في إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا: "أعلم أن هناك الكثير من الخوف والقلق بشأن التغييرات المتوقعة في سياسات الهجرة مع الإدارة القادمة، وأريد أن أتأكد من أن الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين والمسؤولين الإداريين في المدارس على استعداد".

ويتضمن الدليل المكون من 54 صفحة في كاليفورنيا تفاصيل الحماية القانونية على المستويين الاتحادي والولايات للطلاب، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي طلبات من سلطات إنفاذ القانون، سواء كانت متعلقة بوثائق أو مقابلات مع الطلاب.

وخلال الإدارة الأولى لترامب، ناقشت العديد من المجتمعات مدى التعاون الذي يجب أن تقدمه المدارس لوكالات الهجرة، حيث اتخذت أنظمة مدرسية، بما في ذلك شيكاغو، مواقف رافضة للتعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة.

ولم يرد متحدث باسم فريق الانتقال الرئاسي لترامب على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني على الفور.

ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، يُقدّر أن هناك نحو 733 ألف طفل في سن الدراسة يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.