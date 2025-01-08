الرئيس الصيني: الفساد يمثل التحدي الأكبر للحزب الحاكم

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن الفساد يشكل التحدي الأبرز الذي يواجه الحزب الحاكم في البلاد، وذلك في ظل تغييرات واسعة النطاق شهدتها القيادات العسكرية الصينية مؤخرًا، وفقا لوكالة رويترز.

وشملت هذه التغييرات إقالة عدد من المسئولين العسكريين وإجراء تحقيقات بشأن تهم تتعلق بالفساد. ووفقًا لبيانات رسمية، أعلنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن بعض المسؤولين متهمون بارتكاب انتهاكات قانونية وانضباطية.

وفي إطار الإصلاحات، تم تعليق مهام مسؤولين عسكريين كبار، واستبدال قيادات بارزة في الجيش، بما في ذلك قوات الصواريخ وسلاح المعدات.

وتشير التقارير إلى أن الحملة بدأت منتصف عام 2023 وشملت أكثر من 10 جنرالات ومسؤولين بارزين.

يُذكر أن الرئيس شي يقود حملة شاملة لمكافحة الفساد، والتي يرى مراقبون أنها قد تستمر خلال السنوات المقبلة بهدف تعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.