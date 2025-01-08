قاضية فيدرالية أمريكية تقرر استمرار حبس المتهم بتخزين 150 قنبلة محلية الصنع حتى موعد المحاكمة

قضت قاضية فيدرالية باستمرار حبس شخص من ولاية فرجينيا متهم بتخزين أكبر عدد من المتفجرات تامة الصنع في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي، واستخدام صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن للتدريب على التصويب، وذلك حتى موعد المحاكمة، وكتبت في قرارها أنه "أظهر القدرة على إحداث خطر بالغ".

ويُذكر أنه يتم احتجاز براد سبافورد، البالغ من العمر 36 عاما، بتهمة فيدرالية تتعلق بحيازة أسلحة نارية بسبب امتلاكه، وفقا لما يتردد، بندقية ذات ماسورة قصيرة غير مرخصة.

وقال مدعون إن سبافورد يواجه تهما أخرى محتملة تتعلق بالمتفجرات، منها أجهزة تم العثور عليها في حقيبة ظهر مكتوب عليها "لا قيمة للحياة".

وأفادت وثائق في المحكمة أن سبافورد، وهو أب لابنتين صغيرتين، قام أيضا بتخزين مادة متفجرة في صندوق في المرآب بجوار وجبات غذائية.

وأشارت القاضية الفيدرالية أرندا ل. رايت ألين في نورفولك، في حكم صدر مساء أمس الثلاثاء، إلى أن سبافورد فقد ثلاثة أصابع في حادث ذات صلة بمتفجرات محلية الصنع في عام 2021، وهو أمر لم يفنده فريق دفاعه.

وكتبت ألين في قرارها: "لقد صرح السيد سبافورد على وجه التحديد أنه لا يؤمن باللوائح الحكومية ذات الصلة بالأسلحة النارية، وقد عمد إلى تجاهل شروط ترخيص البنادق قصيرة الماسورة".

وأضافت القاضية بأن "المحكمة لا تثق في أن السيد سبافورد سيكون أكثر احتراما للشروط المفروضة للإفراج عنه."